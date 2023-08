CDU-Chef Lechner will um AfD-Wähler werben

Sebastian Lechner (CDU), Landesvorsitzender in Niedersachsen, spricht.

Hannover - Niedersachsens CDU hat sich erneut klar von der AfD distanziert - will aber um deren Wähler kämpfen. „Es gibt keine Zusammenarbeit. Ganz im Gegenteil, wir arbeiten daran, dass wir sie wieder klein kriegen und aus dem niedersächsischen Landtag raus“, sagte der Fraktions- und Landeschef der CDU, Sebastian Lechner, in einem NDR-Sommerinterview über die AfD. Gleichzeitig wolle die CDU aber Anhänger der rechtspopulistischen Partei zurückgewinnen. „Wir werben um jeden Wähler der AfD, dass wir ihn zurückbekommen in das demokratische Spektrum“, sagte Lechner. „Wir grenzen uns ab im Stil“, betonte er. „Wir haben immer den Anspruch, auch eine Lösung zu bieten.“ Die AfD werde hingegen nicht gemäßigter, sondern radikaler.