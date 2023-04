Bremen - Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz kommt am Samstag ins Bundesland Bremen zum Wahlkampf vor der Bürgerschaftswahl am 14. Mai. Dabei wird er zunächst in Bremen vor dem Landesverband des CDU-Wirtschaftsrates sprechen (10.20 Uhr). Nachmittags besucht Merz die CDU in Bremerhaven und macht einen Rundgang über den dortigen Bürgermarkt.

Prominentester CDU-Gast in diesem Bremer Wahlkampf war bislang der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst. Die CDU war bei der Bürgerschaftswahl 2019 erstmals stärkste Kraft geworden, ging bei der Regierungsbildung aber leer aus. Diesmal sehen Umfragen die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Frank Imhoff wieder hinter der Dauerregierungspartei SPD.