Am 23. Februar wird der neue Bundestag gewählt. In Brandenburg hat die CDU nun ihre Landesliste aufgestellt. Auf Platz eins steht ein erfahrener Bundestagsabgeordneter.

Uwe Feiler führt die CDU in Brandenburg in den Bundestagswahlkampf. (Archivbild)

Potsdam - Die CDU in Brandenburg geht mit Uwe Feiler an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Der 59-Jährige wurde in Potsdam auf Platz eins der Landesliste gewählt, wie die CDU mitteilte. Der aus Niedersachsen stammende Politiker ist seit 2013 Mitglied des Bundestags, bei der Bundestagswahl 2021 hatte er den zweiten Listenplatz belegt.

Auf den weiteren Plätzen der CDU-Landesliste stehen Knut Abraham, Saskia Ludwig, Sebastian Steineke, Ulrike Mauersberger und Désirée Schrade. Die CDU ist derzeit mit vier Abgeordneten aus Brandenburg im Bundestag vertreten, dazu gehören die nun auf die vorderen Plätze der Landesliste gewählten Abgeordneten Feiler und Abraham.

Die Brandenburger SPD, für die 2021 zehn Abgeordnete in den Bundestag eingezogen waren, stellt an diesem Samstag ihre Landesliste auf. Auf Platz eins soll Bundeskanzler Olaf Scholz gewählt werden.

Bei der Bundestagswahl 2021 hatte die CDU in Brandenburg 15,3 Prozent der Zweitstimmen erreicht, die SPD hatte damals mit 29,5 Prozent das beste Ergebnis erzielt, die AfD war auf 18,1 Prozent gekommen.

Nach einer aktuellen Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb) kann die CDU bei der vorgezogenen Neuwahl im Februar mit einem deutlich besseren Ergebnis rechnen. Demnach würden derzeit 21 Prozent der Wahlberechtigten der CDU ihre Stimme geben. Laut der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage würde sich die AfD mit 30 Prozent an die Spitze schieben, falls schon an diesem Wochenende gewählt werden würde. Die SPD kann derzeit mit 19 Prozent der Zweitstimmen rechnen.