Caspar David Friedrich wird in einem Musical an der Comödie Dresden zur Bühnenfigur. (Archivbild)

Dresden - Der Maler Caspar David Friedrich (1774-1840) wird an seiner langjährigen Wirkungsstätte in Dresden zur Bühnenfigur. Unter dem Titel „Der Wanderer über dem Nebelmeer“ soll das Stück mit Musik der Band Silbermond am 11. Juli Premiere feiern, teilte die Comödie Dresden mit - und schrieb von einer „modernen Geschichte über zwei verlorene Seelen auf der Suche nach Hoffnung“.

„Der Wanderer über dem Nebelmeer“ ist ein berühmtes Bild von Friedrich, der in Greifswald geboren wurde und mehr als vier Jahrzehnte in Dresden lebte. Im Mittelpunkt des Musicals stehen den Angaben nach zwei Seelen: Der Maler Friedrich, ein stiller Einzelgänger, der seine Gefühle lieber in Landschaften malt, als sie in Worte fasst und Edgar, ein junger Klimaaktivist von heute - wütend, verunsichert, voller Fragen an sich und die Welt.

Musik von Silbermond liefert den Sound des Musicals

Als musikalischer Motor der Handlung dient das Album „Leichtes Gepäck“ von Silbermond, das vor zehn Jahren erschien. „Zwischen leisen Balladen und kraftvollem Pop-Rock erzählt die Musik von Aufbruch, Leichtigkeit und der Sehnsucht nach einem Ort, an dem man ankommen kann“, beschrieb die Comödie den Sound. Aufgeführt wird das Musical unter freiem Himmel am Elbschloss Übigau in Dresden. Buch und Regie stammen demnach von Christian Kühn, dem künstlerischen Leiter der Comödie Dresden.

Zum 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich hatten sich im vergangenen Jahr seine Geburtsstadt Greifswald und Dresden eine Stadtwette geliefert. Jeweils mehr als 2.000 Menschen kleideten sich im Stil der Romantik. Die entscheidende Frage war, wer mehr Leute auf die Beine bringt. Greifswald siegte knapp - hier waren es 2.241 Frauen, Männer und Kinder. In Dresden beteiligten sich 2.033 an der Aktion.