Casinos ohne Lizenz – wie gehen Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt dagegen vor?

Seit Juli 2021 werden Online-Casinos in Deutschland reguliert. Mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag wurde das Online-Casinospiel legal, allerdings nur, wenn der Betreiber auch eine deutsche Lizenz hat. Aber wie ist das eigentlich bei Casinos? Was machen Bundesländer, wenn sie örtliche Casinos ohne eine Lizenz finden? Oder was ist, wenn nicht-lizenzierte Online-Casinos in Thüringen oder Sachsen das Spiel anbieten? Dieser Artikel schaut sich das einmal genauer an.

Stationäre Casinos haben keine Chance

Wer ein stationäres Casino oder eine stationäre Spielhalle ohne eine gültige Lizenz betreibt, der steht schlecht dar. Grundsätzlich sind die Regeln hier extrem klar – und das nicht erst seit diesem Jahr:

Ohne Konzession – keine Konzession bedeutet: kein Betrieb.

– keine Konzession bedeutet: kein Betrieb. Keine Genehmigung – die Sache beginnt schon damit, dass der Betrieb allgemein angemeldet werden muss. Gewerbeamt und Co. möchten den Betriebsgrund erfahren. Ohne eine Lizenz ist die Casinoeröffnung nicht durchführbar. Wer es dennoch probiert, der lügt schon beim Antrag.

– die Sache beginnt schon damit, dass der Betrieb allgemein angemeldet werden muss. Gewerbeamt und Co. möchten den Betriebsgrund erfahren. Ohne eine Lizenz ist die Casinoeröffnung nicht durchführbar. Wer es dennoch probiert, der lügt schon beim Antrag. Zweite Chance? – im Regelfall ist es nach dem erstmaligen Auffliegen kaum noch möglich, ein Casino wiederzueröffnen. Immerhin hat der Betreiber versucht, sich allen Voraussetzungen zu entziehen. Da Casinobetreiber genau geprüft werden, ist es nach einer ersten Strafe ohnehin schwer. Denn ein solcher Betreiber ist nicht mehr vertrauenswürdig genug, um die Lizenz zu erhalten.

– im Regelfall ist es nach dem erstmaligen Auffliegen kaum noch möglich, ein Casino wiederzueröffnen. Immerhin hat der Betreiber versucht, sich allen Voraussetzungen zu entziehen. Da Casinobetreiber genau geprüft werden, ist es nach einer ersten Strafe ohnehin schwer. Denn ein solcher Betreiber ist nicht mehr vertrauenswürdig genug, um die Lizenz zu erhalten. Sachkundenachweis – diesen haben nicht genehmigte Casinos natürlich auch nicht. Das ist ein weiterer Punkt auf der Negativagenda.

Wird ein Casino ohne Konzession gefunden, wird das Geschäft direkt geschlossen und meist sogar versiegelt. Die Härte der Behörden ist in diesem Fall mit einem Restaurant vergleichbar, bei dem Ratten und Kakerlaken auf den Tischen tanzen.

Online-Casinos: Unterschied zwischen Casinos ohne Lizenz und ohne deutsche Lizenz

Bei den Online-Casinos gibt es zwei Fälle:

Ohne Lizenz – das ist illegales Glücksspiel und wird untersagt. Die Bundesländer handeln hier aber unterschiedlich, beziehungsweise sind sie unterschiedlicher Auffassung. Das beginnt schon beim Thema, was ›ohne Lizenz‹ bedeutet. Auch wenn der Bundesgerichtshof die Lizenz aus Malta als nicht zureichend betrachtet, so sieht Brüssel diesen Fall ganz anders. Denn: Bislang sind die Casinos mit einer Lizenz aus irgendeinem EU-Land von der Dienstleistungsfreiheit geschützt. Anders sieht es bei Anbietern völlig ohne eine Lizenz aus. Sie sind in der EU insgesamt illegal, doch nur schwer zu fassen. Die Betreiber sitzen oft irgendwo im nicht-europäischen Ausland, die Unternehmensstrukturen sind verquer. Einzig über den Geldtransfer können Bundesländer nun vorgehen.

Ohne deutsche Lizenz – hier steht aktuell tatsächlich das Abwarten im Vordergrund. Der Grund ist, dass die Lizenzen erst seit kurzer Zeit beantragt werden können und die Prüfung natürlich ebenfalls einige Zeit in Anspruch nimmt. Zwar hatten einige Casinos an einer Duldungsphase teilgenommen, doch stellen sie natürlich nicht die Masse dar. Zumal die Glücksspielbehörde noch nicht existiert und die deutschen Lizenzen eher auf Bundeslandebene vergeben werden. Einheitlichkeit herrscht hier noch nicht. Wer sich für entsprechende Anbieter interessiert, kann sich auf dieser Seite ausführlich informieren.

Das gesamte Online-Thema ist auch mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag reichlich kompliziert. Sicherlich gibt der Vertrag nun einen gesetzlichen Leitfaden, doch ohne die bundeseinheitliche Glücksspielbehörde, die sich wiederum mit den Bundesländern abstimmen muss, ist eine einheitliche Prüfung kompliziert. Zumal es in Deutschland jetzt schon verschiedene Lizenzen gibt:

- Schleswig-Holstein – das Bundesland hatte damals eigene Onlinelizenzen herausggeben, die unlängst verlängert wurden. Sie hatten nur eine Gültigkeit für die Bürger des Bundeslands, doch wie sieht das nun aus? Was ist, wenn Sachsen eine Online-Lizenz verteilt? Kann Thüringen sie akzeptieren, Sachsen-Anhalt aber ablehnen?

- Teillizenzen – die Casinos, die an der Duldungsphase teilgenommen hatten, haben eine Lizenz erhalten. Diese untersagt allerdings den Betrieb des Live-Casinos und schränkt Spiele ein. Was ist, wenn Thüringen diese Lizenz ausweitet? Ist sie dann auch bundesweit, wie die Teillizenz, gültig oder nur in Thüringen?

Das Glücksspiel wird föderal geregelt, sodass jedes Bundesland eigene Regeln aufstellen kann.

Die EU-Lizenz wird weiterhin ungern gesehen, doch steht ein Casino mit einer Lizenz aus Malta natürlich unter dem Schutz des Lizenzgebers und kann sich auf die Dienstleistungsfreiheit, gedeckt von Brüssel, berufen. Hier bleibt die Grauzone also bestehen.

Nicht-lizenzierte Casinos hingegen dürften früher oder später Probleme bekommen. Wobei sich diesbezüglich die ganz einfache Frage nach der Strafverfolgung stellt. Letztendlich ist dieses illegale Glücksspiel mit illegalen Streaming- oder Musikportalen vergleichbar. Auch da ist es schwer, die Hintermänner zu finden. Und Online-Casinos haben den Vorteil der heutigen Zeit in ihren Händen. Denn mussten die illegalen Filmportale damals auf normale Zahlungsmittel setzen, können Online-Casinos heute auch mit Kryptowährungen arbeiten. Das macht es noch schwerer, den Geldfluss zu blockieren.

Was sollte bei der Casinowahl beachtet werden?

Unabhängig von der Gesetzgebung spielt für Spieler tatsächlich die Lizenz eine wichtige Rolle. Nur sie garantiert, dass eine Behörde das Geschehen regelmäßig überprüft. Manipulationen sind somit unwahrscheinlicher, zudem hat der Spieler eine Beschwerdestelle.

Ansonsten ist das Spielangebot wichtig. Es muss zum jeweiligen Spieler passen. Wer gerne live pokert oder Roulette spielt, der wird auf einen Live-Bereich wert legen. Wer hingegen nur Slots zockt, der möchte diesbezüglich eine große Auswahl, ist aber nicht am Live-Bereich interessiert. Den Spielerschutz schreiben längst alle Casinos groß und bieten Einzahlungs- oder Verlustlimits an. Auch halten sich viele an die 1.000-Euro-Einzahlungsregel im Monat.

Ein gutes Indiz ist übrigens die Prüfung des Spielers bei der Anmeldung. Wer hier nur ein Geburtsdatum einzutippen braucht, ohne dass es über den Personalausweis geprüft wird, der darf davon ausgehen, dass es das Casino auch anderweitig nicht allzu genau nimmt.

Bei der Wahl des Online-Casinos sollten Nutzer einen ausführlichen Check machen. Bildquelle: @ Hello I'm Nik / Unsplash.com

Fazit – noch ist es kompliziert

Es gibt deutsche Lizenzen, doch werden die erst noch vergeben und wohl auch noch nicht einheitlich. Das Handling bestehender deutscher Lizenzen ist auch nicht absolut geklärt, wie auch der Umgang mit Online-Casinos mit EU-Lizenzen. Sicher ist, dass lizenzlose Casinos wohl bald ein schwereres Leben haben werden, sofern die Behörden schnell sind. Leicht ist es nicht, solche Betreiber zu fassen, zumal Netzsperren in Deutschland höchst kompliziert durchzusetzen sind.