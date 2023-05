Carport und Auto stehen nachts in Dresden in Flammen

Dresden - Ein Carport mit einem Auto ist in der Nacht zu Dienstag in Dresden ausgebrannt. Wie die Feuerwehr Dresden am Dienstag mitteilte, hatte das Feuer beim Eintreffen der Löschkräfte auf zwei Bäume übergegriffen und einen Telekommunikationsmast beschädigt. Menschen wurden demnach nicht verletzt und das Wohnhaus blieb unbeschädigt. Die 38 Feuerwehrleute löschten den Angaben zufolge mehrere Stunden die Flammen. Eine Schadenshöhe lag der Polizei am Morgen noch nicht vor.