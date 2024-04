Carport mit Autos brennt in Zwickau

Zwickau - Ein Carport und zwei dort abgestellte Autos sind in Zwickau in Flammen aufgegangen. Ebenfalls von dem Brand betroffen waren acht Fahrräder sowie Werkzeug. Es gab keine Verletzte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Das Feuer war im Ortsteil Mosel aus bisher nicht bekannter Ursache am Nachmittag des Ostermontags ausgebrochen. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 60.000 bis 70.000 Euro geschätzt.