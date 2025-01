Die Carolabrücke in Dresden bleibt in den Schlagzeilen. Erneut wurde beim Abriss der Brücke in der Elbe ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Vieles ist noch unklar.

Dresden - Bei den Abrissarbeiten an der Dresdner Carolabrücke ist in der Elbe ein verdächtigter Gegenstand gefunden worden. Ob es sich erneut um eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg handelt, ist bisher völlig unklar, wie die Polizei mitteilte. Man habe den Bereich abgesperrt und Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes angefordert. Am 8. Januar war an gleicher Stelle eine 250 Kilogramm schwere Bombe britischer Herkunft entdeckt worden. Sie wurde am Tag darauf vor Ort entschärft. Die Brücke war im September teilweise eingestürzt.