Zwei Jahre musste der FC Carl Zeiss Jena in der 2. Bundesliga zubringen. Nun gelang am letzten Spieltag die Rückkehr ins Oberhaus.

Carl Zeiss Jena kehrt in die Bundesliga zurück

Jena - Der FC Carl Zeiss Jena hat nach zwei Jahren die Rückkehr in die Frauenfußball-Bundesliga gefeiert. Das Team von Trainer Florian Kästner besiegte am Sonntag Schlusslicht TSG Hoffenheim II 2:0 (0:0) und sicherte sich somit am letzten Spieltag den Aufstieg. Neben den zweitplatzierten Thüringerinnen stieg Turbine Potsdam als Meister auf.

Jena tat sich lange Zeit schwer und war zwischenzeitlich auf den dritten Platz abgerutscht, der nicht mehr zum Aufstieg gereicht hätte. Erst in der 84. Minute erlöste Felicia Sträßer den FCC mit ihrem Kopfballtor. Dem Treffer war ein langer Freistoß von Nicole Woldmann vorausgegangen. In der Nachspielzeit traf Josephine Bonsu (90.+3) ebenfalls per Kopf zur Entscheidung.