Jena - Die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena müssen in der Bundesliga weiter auf den ersten Sieg warten. Im Kellerduell gegen die ebenfalls noch sieglosen Kölnerinnen kam der Aufsteiger am siebten Spieltag zu einem 2:2 (0:2). In der ad hoc Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld hatten Adriana Achcinska in der 28. Minute und Janina Hechler (45.) Köln in Führung gebracht. Fiona Gaißer (49.) und Luca Birkholz (65.) schafften in der zweiten Halbzeit noch den Ausgleich.

Von Beginn an drückten die Gäste dem Spiel den Stempel auf und bestimmten das Geschehen. Jena verlegte sich auf Konter, tauchte aber selten vor dem Kölner Tor auf. Die Kölnerinnen waren dagegen besonders nach Ecken gefährlich, die Führung besorgte Mittelstürmerin Achcinska aber mit einem Schuss aus 25 Metern (28.).

Laura Feiersinger hatte in der 37. Minute die Chance auf das zweite Tor, doch Jenas Schlussfrau Mariella El Sherif parierte glänzend. Keine Chance hatte die 20-Jährige beim Abstauber von Hechler kurz vor dem Pausenpfiff.

Nach dem Seitenwechsel schöpfte Jena schnell wieder Hoffnung. Fiona Gaißer sorgte nach einer Konfusion in der Kölner Abwehr für den Anschlusstreffer (49.). Die Gastgeberinnen fassten nun mehr Mut und kamen durch Luca-Emily Birkholz (65.) zum zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich. Zum ersten Saisonsieg reichte es für keine der beiden Mannschaften mehr.