Am Osterwochenende war der bei Tunern beliebte Tunnel an der Rappbodetalsperre im Harz für Autos gesperrt. Die Szene traf sich stattdessen in Blankenburg. Es gab wieder viele Mängel an den Fahrzeugen.

Blankenburg - Im Rahmen des diesjährigen Treffens der Tuner-Szene im Harz hat die Polizei bei Kontrollen 123 Fahrzeuge beanstandet. Dies sei etwa jedes vierte kontrollierte Fahrzeug gewesen, teilte das Polizeirevier Harz am Dienstag mit. Insgesamt seien 119 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet worden. In 23 Fällen sei die Weiterfahrt mit den Autos untersagt worden.

Wegen des starken Andrangs in den vergangenen Jahren hatte der Landkreis Harz den bei Tunern beliebten Tunnel an der Rappbodetalsperre über das gesamte Osterwochenende gesperrt. Die Sperrung endete am Dienstagmorgen. Die Tuning-Szene traf sich am vergangenen Freitag daher in Blankenburg auf dem Großparkplatz eines Einkaufszentrums. Hier kamen nach Polizeiangaben zeitweise bis zu 1100 Personen und etwa 850 Fahrzeuge zusammen. Die Polizei selbst war nach eigenen Angaben mit rund 100 Beamtinnen und Beamten aus ganz Sachsen-Anhalt im Dienst. Auch ein Polizeihubschrauber sei zum Einsatz gekommen.