Magdeburg - Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt tendiert dazu, das Gesetz zur geplanten Legalisierung von Cannabis im Bundesrat in den Vermittlungsausschuss zu schicken. Alle drei Koalitionspartner würden aktuell noch Handlungsbedarf sehen, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Dienstag in Magdeburg. Das Gesetz sei so nicht umsetzbar, betonte der Regierungschef, der ein Bündnis mit SPD und FDP führt.

Haseloff verwies einerseits auf die Warnungen von Ärzten und Verbänden, die in der Legalisierung Gefahren sehen würden. Außerdem drohe eine Überlastung der Justiz. Nach einer Umfrage könnte das Gesetz zur Cannabis-Legalisierung dazu führen, dass bundesweit mehr als 210 000 Strafakten überprüft werden müssen. „Das ist eine völlige Überlastung des Staates“, so der Regierungschef. Der Vermittlungsausschuss müsse sich mindestens mit den zeitlichen Fristen und den Altfällen befassen. Eigentlich müsste es aber auch in der Sache selbst noch Beratungen geben, sagte Haseloff.

Wie sich Sachsen-Anhalt im Bundesrat letztlich verhalten wird, will die Landesregierung erst kurzfristig am Freitagmorgen entscheiden. Bis dahin würden noch Gespräche geführt, so Haseloff.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte angekündigt, er wolle ein mögliches Scheitern der Legalisierung von Cannabis zum 1. April abwenden. Er werde dafür kämpfen, dass es keine Anrufung des Vermittlungsausschusses im Bundesrat an diesem Freitag gebe.

Nach dem vom Bundestag beschlossenen Gesetz sollen Besitz und Anbau der Droge mit zahlreichen Vorgaben für Volljährige zum Eigenkonsum vom 1. April an erlaubt sein. Das Gesetz kommt an diesem Freitag abschließend in den Bundesrat. Dort ist es nicht zustimmungsbedürftig, aber die Länderkammer könnte den gemeinsamen Vermittlungsausschuss mit dem Bundestag anrufen und das Verfahren damit abbremsen.