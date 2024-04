Magdeburg - Angesichts der Teil-Legalisierung von Cannabis will die Polizei in Sachsen-Anhalt bei Verkehrskontrollen verstärkt die Fahrtüchtigkeit von Autofahrern in den Blick nehmen. Das Innenministerium wies darauf hin, dass es weiterhin untersagt bleibe, unter dem Einfluss von Cannabis ein Fahrzeug im Straßenverkehr zu führen. Zudem sei es weiterhin verboten, sich Cannabis zu verschaffen oder zu erwerben.

An diesem Montag tritt in Deutschland das neue Cannabisgesetz der Ampel-Koalition in Kraft. Das nach jahrzehntelangen Diskussionen besiegelte Gesetz stellt eine Zäsur in der deutschen Drogenpolitik dar. Es erlaubt Besitz und Anbau der Droge für Volljährige mit zahlreichen Vorgaben zum Eigenkonsum. Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt hat das Gesetz, das erst vor rund zehn Tagen den Bundesrat passiert hatte, kritisiert. Viele Details seien noch nicht geregelt, das Gesetz komme daher zu früh.