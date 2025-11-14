Der 22-Jährige und seine Mutter wurden bei dem Unfall auf der Autobahn 27 nicht verletzt - und bekamen dennoch Probleme.

Walsrode - Bei einer Unfallaufnahme hat die Polizei mehrere Kilogramm Cannabis entdeckt. Ein 22-Jähriger muss daher in Untersuchungshaft, auch gegen seine Mutter wird ermittelt, wie die Polizei mitteilte. Die 41 Jahre alte Mutter hatte am Donnerstagabend auf der Autobahn 27 die Kontrolle über ihr Auto verloren und war bei Walsrode gegen die Leitplanke gefahren.

Die Frau und ihr Sohn wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten einen starken Cannabisgeruch aus dem Kofferraum fest. Sie fanden dort letztlich mehr als 35 Kilogramm.