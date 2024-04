Cannabis am Steuer: Polizei stellt mehrere Verstöße fest

Halberstadt/Wanzleben - Bei Verkehrskontrollen haben Polizeibeamte in Sachsen-Anhalt am Wochenende mehrere Autofahrer gestoppt, die offenbar unter dem Einfluss von Cannabis standen. Allein das Polizeirevier Harz leitete nach eigenen Angaben Verfahren gegen drei Fahrzeugführer ein. Auch die Polizei im Landkreis Börde meldete am Sonntag einen positiven Drogentest. Das Innenministerium wies zuletzt mehrfach darauf hin, dass das Fahren unter Einfluss von Cannabis weiterhin strikt verboten sei.