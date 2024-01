Arnstadt - Nach einem Unfall mit einem Campingkocher ist ein Mehrfamilienhaus in Arnstadt (Ilm-Kreis) unbewohnbar. Alle 42 Bewohner und Bewohnerinnen des Hauses mussten in umliegenden Hotels und Wohnungen untergebracht werden, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Demnach hatte ein 26-Jähriger einen Campingkocher in einer Wohnung benutzt. Der Kocher geriet dabei laut Mitteilung in Brand, die angeschlossene Gasflasche explodierte. Dabei sei auch eine Wasserleitung beschädigt worden. Es sei ein Sachschaden von mindestens 80.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der 26-Jährige muss laut Mitteilung wohl mit einer Strafanzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung rechnen.