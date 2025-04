Manche Camper schliefen in der Nacht vor dem Saisonstart in ihren Wohnwagen in der Schlange vor der Campingplatz-Schranke.

Schillig - Wenige Tage vor dem Beginn der Osterferien in Niedersachsen schlagen die ersten Dauercamper an der Nordseeküste ihre Zelte auf und bringen ihre Wohnwagen in Position. Im friesischen Schillig im Wangerland etwa rollten am Morgen kurz nach Sonnenaufgang rund 50 Camper mit Wohnwagen-Gespannen und Reisemobilen auf den Campingplatz. Platzwart Ingo Kruse öffnete um 7.00 Uhr die Schranke.

„Jeder möchte als allererstes auf seinem Platz sein“, sagte Kruse. Denn wenn sich der Platz erst einmal gefüllt habe, werde der Platz zum Rangieren eng. „Dann kommt man immer ganz schlecht mit seinem Wohnwagen dazwischen.“ Jeder Dauercamper hat einen fest gebuchten Stellplatz.

Warum Schlangestehen für manche Camper Kult ist

Teils waren einige Camper schon am Montagabend angereist und hatten in der Schlange vor der Schranke in ihren Wohnwagen übernachtet - wie etwa Marie und Benny Schneider. Kaffee helfe, fit und fröhlich den Aufbau zu starten, sagte Marie Schneider. „Und die Hoffnung auf das gute Wetter zum Aufcampen.“

Die beiden kommen nach eigenen Angaben seit rund zehn Jahren auf den Platz. Davor verbrachten sie Urlaube in Ferienwohnungen. Als Camper sei man aber immer in der Natur. „Man steht direkt am Wasser, wir haben total tolle Leute kennengelernt in der Zeit und das macht einfach nur Spaß“, sagte Schneider.

Schlangestehen zum Saisonstart, das sei für manche Camper seit Jahren Kult, sagt Larissa Strangmann von der Wangerland Touristik. „Das ist für unsere Camper ein Highlight und so natürlich auch für uns.“ Manche Gäste kämen schon seit 30 Jahren auf den Platz, viele würden sich seit Jahren kennen. „Es ist ein großes Familientreffen tatsächlich“, sagte Strangmann.

Spätestens zu Ostern soll es auf den Campingplätzen an der Küste voll werden. Die Campingsaison läuft in Schillig wie vielerorts bis Mitte Oktober.