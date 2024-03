Halle - In der neuen Jahresausstellung der Franckeschen Stiftungen soll ab Ende März ein Meilenstein auf dem Weg zur Erfindung der Fotografie zu sehen sein. Gezeigt werde eine in Tucson - einer Stadt im US-amerikanischen Bundesstaat Arizona - nachgebaute Linse in einem Nachbau einer historischen Camera Obscura, teilten die Franckeschen Stiftungen am Dienstag in Halle mit. Die Jahresausstellung „Total real. Die Entdeckung der Anschaulichkeit“ soll am 23. März eröffnet werden.

Die Camera Obscura ist ein begehbarer Raum, der zur Herstellung von Fotografien verwendet wurde. Das in Halle zu sehende Anschauungsobjekt mit der Linse als Herzstück soll vermutlich im Herbst 1720 vor dem Aufgang zum Altan des Waisenhauses in Halle eingerichtet worden sein. Es soll als Anschauungsmittel im Schulunterricht zum Einsatz gekommen sein und auch für Besucherinnen und Besucher offen gestanden haben. Unter anderem soll das Objekt von Leonardo da Vinci (1452-1519), Johannes Kepler (1571-1630) und Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) für ihre wissenschaftlichen und künstlerischen Arbeiten verwendeten worden sein.