Berlin - Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wollen noch in diesem Jahr 80 digitale Informationssäulen an Haltestellen in der Stadt aufstellen. Sie sollen die vierseitigen Säulen ersetzen, an denen bisher in Papierform über die Abfahrtszeiten oder Baustellen informiert wird. „Gerade auch für Menschen, die kein Smartphone oder die BVG-App nutzen, ist das ein wichtiger Service an zunächst 80 Haltestellen in diesem Jahr und bald auch in der ganzen Stadt“, sagte Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) am Mittwoch laut einer BVG-Mitteilung. Angezeigt werden auf den Displays immer die nächsten Abfahrten sowie der aktuell gültige sogenannte Sollfahrplan (für die nächsten sieben Tage) mit allen relevanten

Sonderinformationen wie Baustellen oder Umleitungen.

Auf den vierstelligen Leuchtsäulen, auch als BVG-Kubus bekannt, werden seit 1988 Fahrgäste an Bus- und Straßenbahnhaltestellen informiert. Das erste digitale Modell wurde am Mittwoch an der Haltestelle „U Rotes Rathaus“ in Mitte präsentiert. Die Aufstellung von zunächst 80 Säulen im laufenden Jahr wird vom Bundesverkehrsministerium gefördert. Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) bezeichnete die neuen Säulen als weiteren „Baustein, um immer mehr Menschen vom Umstieg auf Busse und Bahnen zu überzeugen“.

Die Aufstellung der zunächst 80 Säulen beginnt voraussichtlich ab Sommer. Geplant ist, dass zunächst 20 Prozent davon an Straßenbahn-Haltestellen stehen, der Rest an Bus-Haltestellen. Standorte sind zum Start vor allem in den Bezirken Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und Steglitz-Zehlendorf geplant. Über Befragungen sollen die Fahrgäste Feedback geben können, bei Bedarf können Anordnung und Layout der Anzeigesysteme dann nach BVG-Angaben angepasst werden. Die Säulen sind so konstruiert, dass Displays je nach Bedarf, Haltestellensituation und örtlichen Gegebenheiten nahezu frei angeordnet werden können.