Borussia Dortmunds Profis spielen in Bologna auch für ihren Trainer Nuri Sahin. Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck hofft auf einen „Switch“ in den Königsklassen-Modus.

Bologna - Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund sieht sich und seine Mitspieler gegenüber Trainer Nuri Sahin in der Pflicht. „Ich glaube, dass die Mannschaft natürlich in der Bringschuld ist. Der Trainer gibt uns einen Plan. Wir haben ihn die letzten drei Spiele nicht so umgesetzt, wie wir es wollten“, sagte der Innenverteidiger vor dem Spiel in der Champions League beim FC Bologna (Dienstag, 21.00 Uhr/Amazon Prime Video).

Der BVB hat in der Bundesliga zuletzt dreimal in Serie verloren. Bei einer weiteren Niederlage wird es für Sahin eng. Trotz des großen Drucks erlebe er den Coach „sehr fokussiert, sehr klar“, sagte Schlotterbeck (25). Anders als in der Liga zeigte der BVB in der Königsklasse bislang größtenteils überzeugende Leistungen.

Dortmund liegt vor dem vorletzten Spieltag auf Rang neun von 36. „Ich hoffe, wir kriegen den Switch hin in diesen Champions-League-Modus, weil wir uns dort in dieser Saison bisher Selbstvertrauen geholt haben“, sagte Schlotterbeck.