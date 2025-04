Barcelona - Borussia Dortmund geht auch mit Gedanken an den schwer verletzten Nico Schlotterbeck ins Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Barcelona. Laut Abwehrspieler Waldemar Anton habe der BVB-Kader geschockt auf den langen Ausfall des Nationalspielers reagiert. „Wir sind alle sehr traurig“, sagte Anton vor dem Duell am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) über einen Austausch unter den Spielern. „Wir alle wollen natürlich morgen auch für ihn ein gutes Ergebnis erzielen.“

Abwehrspieler Schlotterbeck fällt mit einem Meniskusriss im linken Knie rund ein halbes Jahr aus. Laut Trainer Niko Kovac habe die schwere Verletzung den 25 Jahre alten Nationalspieler sehr mitgenommen. „Er ist sehr geknickt und auch sehr nachdenklich. Es beschäftigt schon und er fragt sich, wie er wieder zurückkommt“, sagte Kovac, der aber auch versprach: „Er wird gesund wiederkommen und auch stärker.“

Angeschlagene Bensebaini und Süle stehen als Ersatz bereit

Zum Glück für den BVB verschärfte sich die Personalsituation in der Abwehr nicht. Die angeschlagenen Ramy Bensebaini und Niklas Süle absolvierten am Mittag das Abschlusstraining ohne Probleme und stehen als Ersatz für Schlotterbeck in der Dreier-Abwehrkette bereit. „Von Schlottis Verletzung abgesehen, können wir da aus dem Vollen schöpfen“, sagte Kovac.