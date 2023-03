Buttersäure-Anschlag: Sechs Beschäftigte in Klinik

Bremen - Weil sie womöglich giftige Gase eingeatmet haben, sind sechs Beschäftigte einer Firma in Bremen-Horn am Mittwoch vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Zuvor hatten mehrere Menschen im Gebäude über Kopfschmerzen und Übelkeit geklagt, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, sollen Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch einen Behälter mit Buttersäure oder einer ähnlichen Substanz gegen die Fassade des Firmengebäudes geworfen haben. Die Polizei vermutet, dass durch die Substanz Gase ins Haus gelangt waren. Das Gebäude wurde evakuiert. Rund 200 Menschen waren von dem Vorfall betroffen. Nachdem Messungen keine Belastung ergaben, wurde das Gebäude wieder freigegeben. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt.