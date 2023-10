Busunglück in Venedig: Verletzte Brüder nach Leipzig verlegt

Venedig - Nach dem schweren Busunglück in Venedig mit 21 Todesopfern sind zwei verletzte Brüder in eine Klinik nach Leipzig verlegt worden. Die 4 und 13 Jahre alten Jungen seien am Donnerstag nach Deutschland gebracht worden, teilten die italienischen Behörden mit.

Die Staatsanwaltschaft hat unterdessen Ermittlungen gegen den Geschäftsführer des Busunternehmens eingeleitet. Ermittelt wird auch gegen zwei Beamte der Stadtverwaltung, die für die Instandhaltung von Brücken und Straßen zuständig sind. Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Donnerstag entsprechende Medienberichte. Die Unglücksursache ist weiterhin unklar.

Bei dem Unfall auf der Fahrt aus der Lagunenstadt auf einen Campingplatz auf dem Festland am 3. Oktober kamen auch drei Deutsche ums Leben - darunter auch die Mutter der Brüder aus Leipzig. Die 32-Jährige arbeitete als Arzthelferin in einer Leipziger Praxis, ihr Chef hat eine Spendenkampagne für die Familie gestartet. 13 Verletzte liegen noch im Krankenhaus. Eine 52 Jahre alte Touristin aus Spanien schwebt noch immer in Lebensgefahr.

Der voll besetzte Bus war kurz vor der Ankunft auf dem Campingplatz von einer Brücke aus etwa zehn Metern Höhe auf eine Bahnstrecke gestürzt. An der Stelle hatte die Leitplanke ein großes Loch. Die Ermittlungen richten sich unter anderem gegen den Geschäftsführer des Busunternehmens La Linea, bei dem die Betreiber des Campingplatzes das Fahrzeug gechartert hatten. Geprüft wird aber auch, ob die Schutzmaßnahmen an der Brücke nicht ausreichend waren.

In den ersten Tagen wurde vor allem spekuliert, dass der Fahrer einen Schwächeanfall erlitten haben könnte. Der 40 Jahre alte Italiener kam ebenfalls ums Leben. Das Ergebnis der Autopsie lässt noch auf sich warten. Alle anderen Todesopfer waren ausländische Touristen.