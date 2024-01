Fahrgäste stehen in einem Bus.

Bautzen - Die Busse im Landkreis Bautzen fahren wieder, nachdem der Busverkehr am Donnerstagnachmittag wegen des winterlichen Wetters eingestellt worden war. Das zeigten Informationen aus der Fahrplanauskunft des Verkehrsverbunds Oberelbe (VVO) und vom Busbetreiber Regionalbus Oberlausitz (RBO) am Freitagmorgen. Der Busverkehr startete laut RBO am Freitagmorgen planmäßig. Das Verkehrsunternehmen wies aber darauf hin, dass es zu Verspätungen kommen kann.