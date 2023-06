Dresden/Leipzig - Die Verbraucherzentrale Sachsen will auf dem Land präsenter werden und hat dazu drei neue Beratungsbusse in Betrieb genommen. Sie sollen die Experten regelmäßig in die Regionen abseits der größeren Städte bringen und den Menschen dort mit Rat rund um die Themen Recht, Finanzen, Energie, Digitales oder Ernährung zur Seite stehen. Damit könne für alle, die in ihrer Nähe keine Verbraucherzentrale haben, zusätzlicher Service geboten werden, betonte Vorstand Andreas Eichhorst am Mittwoch. Die Anschaffung der roten Busse wurde vom Sozialministerium mit 253.000 Euro gefördert. Die Verbraucherzentrale betreibt in Sachsen 13 Beratungsstellen.