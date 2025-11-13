Während ihrer Raucherpause wird eine Busfahrerin von einem Unbekannten angegriffen. Die Frau wird im Gesicht und an der Hand verletzt.

Burgdorf - Ein Unbekannter hat eine Busfahrerin in der Region Hannover geschlagen und verletzt. Der Mann habe die Frau während ihrer Zigarettenpause am Busbahnhof in Burgdorf im Beisein eines anderen Mannes ins Gesicht geschlagen und ihren Kopf gegen den Bus gestoßen, teilte die Polizei mit. Zuvor hatten die Männer sich bei der Frau nach einer Weiterfahrt in dem Bus erkundigt. Die Fahrt endete jedoch am Busbahnhof.

Als ein weiterer Bus eintraf, flüchteten die Männer am Mittwochabend. Die Frau erlitt durch den Angriff Verletzungen an ihrem Gesicht und ihrer Hand und wurde in einem Krankenwagen behandelt. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zu den Tätern.