Österitz - Ein Busfahrer hat in Bad Schmiedeberg ein Stoppschild missachtet und ist mit seinem Bus auf einer Kreuzung mit einem Auto kollidiert. Die Beifahrerin des Pkw wurde bei dem Unfall am Freitag nahe des Ortsteils Österitz (Landkreis Wittenberg) verletzt und medizinisch versorgt, wie die Polizei in Wittenberg mitteilte. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben. Den Angaben zufolge war der 42 Jahre alte Busfahrer ohne an dem Stoppschild anzuhalten auf die Kreuzung gefahren. Das Auto, das Vorfahrt hatte, habe er übersehen.