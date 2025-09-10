Über 50 Schüler in einem Schulbus - und ein Fahrer, der die Jugendlichen nicht aussteigen lässt. Die Schülerinnen und Schüler bitten telefonisch um Hilfe. Schließlich muss die Polizei anrücken.

Über 50 Schüler in einem Schulbus - und ein Fahrer, der die Jugendlichen nicht aussteigen lässt. Die Polizei muss anrücken. (Symbolbild)

Wahrenholz - Ein offensichtlich verärgerter Busfahrer mit einem Schulbus voller Schüler hat im Landkreis Gifhorn für einen Polizeieinsatz gesorgt. Am Dienstagnachmittag bat eine 15-Jährige in Wahrenholz telefonisch die Polizei um Hilfe, wie die Behörde mitteilte. Die Schülerin befand sich demnach in dem Bus und konnte diesen nicht verlassen. Die Beamten machten sich auf den Weg und fanden an einer Haltestelle den Bus mit mehr als 50 Jugendlichen.

Nach den bisherigen Ermittlungen betätigte einer der Jugendlichen im Bus den Knopf für den Haltewunsch, allerdings stieg niemand aus. Daraufhin soll der Fahrer den Bus für mehrere Minuten verlassen und die Türen geschlossen haben, sodass die Schülerinnen und Schüler im Bus festsaßen. An der nächsten Haltestelle wiederholte sich das Spiel - wieder stieg niemand aus. Der Fahrer soll dann die Fahrt unterbrochen und die Türen für einige Minuten nicht geöffnet haben.

Einige Schüler informierten telefonisch ihre Eltern, teils wurden sie schon vor Eintreffen der Polizei von der Haltestelle abgeholt. Gegen den 55 Jahre alten Busfahrer wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet, die Beförderung von Schülern wurde ihm an diesem Tag untersagt. Das Busunternehmen wurde informiert.