Leipzig - Der Fahrer eines Linienbusses ist nach Angaben der Polizei am Sonntagnachmittag in Leipzig auf die Gegenfahrbahn geraten. Nach ersten Erkenntnissen gab es dabei mindestens drei Verletzte, wie die Polizei Leipzig am Montagmorgen mitteilte. Ob weitere Fahrgäste des Linienbusses verletzt wurden, war zunächst unklar.

Der 41 Jahre alte Busfahrer ist den Angaben nach auf der Muldentalstraße seitlich mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Daraufhin kam das Auto von der Straße ab, geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem Baum am Straßenrand. Der Busfahrer, der Autofahrer sowie dessen Mitfahrer wurden durch die Kollisionen verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 36 Jahre alter Mitfahrer wurde zudem stationär aufgenommen.

Einsatzkräfte der Leipziger Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Liebertwolkwitz unterstützten an der Unfallstelle. Die Höhe des Sachschadens beträgt 30.000 Euro. Weitere Ermittlungen wurden aufgenommen.