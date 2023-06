Hartmannsdorf - Bei einem Zusammenstoß eines Busses mit einem Auto in Hartmannsdorf (Landkreis Mittelsachsen) ist ein Mensch schwer verletzt worden. Zudem gibt es zwei Leichtverletzte, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Unfall in dem Ort bei Chemnitz passierte am frühen Donnerstagmorgen auf einer Kreuzung. Weitere Details lagen zunächst vor. Zuvor hatte „Tag24“ berichtet.