Der Busfahrer wird eingeklemmt, als sein großes Gefährt in der Bremer Innenstadt mit einem Strommast kollidiert. Der Mann muss von der Feuerwehr befreit werden.

Der Busfahrer und ein Fahrgast wurden in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto).

Bremen - Ein Bus mit etwa zehn Insassen ist in der Nacht in Bremen mit einem Strommast kollidiert. Drei Personen seien bei dem Unfall in der Innenstadt gegen 3:30 Uhr verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Bei den Verletzten handelt es sich den Angaben zufolge um den Busfahrer sowie zwei Insassen.

Der Busfahrer sei durch den Unfall eingeklemmt worden und schließlich von den Feuerwehrkräften befreit worden. Er sowie einer der leicht verletzten Insassen wurden den Angaben zufolge ins Krankenhaus gebracht.