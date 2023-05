Bockenem - Ein Busfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Hildesheim schwer verletzt worden. Der 64-Jährige war allein in dem Bus, als er am Freitag mit seinem Fahrzeug bei Bockenem nach rechts von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei mitteilte. Der Bus geriet auf den Seitenstreifen und in den Straßengraben, dort kippte er um. Dabei erlitt der 64-Jährige schwere Verletzungen.

Ein zufällig vorbeifahrender Arzt sowie weitere Autofahrer kümmerten sich um den Mann. Die Feuerwehr befreite ihn aus dem Fahrzeug. Der Bus wurde stark beschädigt und musste mit Fahrzeugkränen geborgen werden. Die Unfallursache war zunächst unklar, andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Die Polizei ermittelt, ob der 64-Jährige gesundheitliche Probleme hatte, die zu dem Unfall führten.