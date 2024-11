Schreck am frühen Morgen: Auf einmal rennt ein Reh vor einen Linienbus in Halle. Der Fahrer reagiert blitzschnell. Glück fürs Reh, doch Pech für einige Businsassen.

Halle - Wegen eines Rehs auf der Straße hat ein Busfahrer in Halle eine Vollbremsung eingelegt. Dabei wurden am frühen Morgen fünf Menschen leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie seien teils hingefallen oder hätten sich im Bus gestoßen. Vier der Verletzten seien zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gekommen. Wie viele Menschen in dem Fahrzeug waren, konnte der Sprecher nicht sagen. Das Reh sei glimpflich davongekommen: „Es gab keinen Kontakt zwischen Tier und Bus.“ Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.