Zerben - Zum ersten Treffen der Bürgermeisterinnen in Sachsen-Anhalt appellieren die Amtsrägerinnen an Frauen, sich stärker in der Kommunalpolitik zu engagieren. Derzeit liege der Frauenanteil in den Kommunalparlamenten bei rund 20 Prozent, hieß es in einer Mitteilung. Dies sei kein Spiegelbild der Gesellschaft. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt, dies zu ändern, denn im Juni stünden wieder Kommunalwahlen an.

In Sachsen-Anhalt gibt es nach Angaben von Mitinitiatorin Carmen Niebergall 20 hauptamtliche Bürgermeisterinnen. Der Großteil habe sich für das erste Treffen angemeldet. Zum ersten Mal treffen sich am Dienstag (26.9.) die Bürgermeisterinnen aus Sachsen-Anhalt in Zerben (Landkreis Jerichower Land) zu einem Austausch.