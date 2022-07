Bürgermeisterin sieht Strukturwandel nicht ausgebremst

Jänschwalde - Ein mögliches Wiederhochfahren von Kohlekraftwerken wird den Strukturwandel in der Lausitz aus Sicht der Bürgermeisterin von Spremberg, Christine Herntier (parteilos), nicht ausbremsen. Am Kohleausstieg bis 2038 und der Energiewende müsse festgehalten werden, sagte Herntier, die Sprecherin der Lausitzrunde für Brandenburg ist, im Inforadio des RBB am Samstag. „Daran gibt es gar keinen Zweifel, nicht in der Region, nicht bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern.“

Aber es sei gerade eine schwierige Situation. Lange Zeit sei Braunkohle auf dem Weg in eine fossilfreie Energieerzeugung die Brückentechnologie gewesen, dann Erdgas und nun erzwungenermaßen wieder Kohle. „Das ist alles sehr sehr sprunghaft, was da im Moment passiert.“ Vor allem für die Beschäftigten der Energieunternehmens Leag bedeute dies Unsicherheit: „Die können ja auch nicht ihre Lebensplanung einfach so wieder umwerfen“, sagte die Kommunalpolitikerin.

Das freiwillige Bündnis der Lausitz-Runde vereint länder- und parteiübergreifend in der brandenburgischen und sächsischen Lausitz gewählte Bürgervertreter von der kleinen Gemeinde bis hin zum Landkreis.

Angesichts der Energiekrise sollen Kohlekraftwerke in Deutschland viele Gaskraftwerke ersetzen. Dafür gaben Bundestag und Bundesrat grünes Licht. Es sollen Kohlekraftwerke zum Einsatz kommen können, die gegenwärtig nur eingeschränkt verfügbar sind, vor der Stilllegung stehen oder sich in der Reserve befinden. Damit soll Gas gespart werden angesichts der Drosselung russischer Lieferungen.

Der Kraftwerksbetreiber Leag sah am Freitag noch Hürden für sein Braunkohlekraftwerk in Jänschwalde. Auch die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Braunkohleländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sehen für den Betrieb von Kohlekraftwerken aus der Reserve rechtliche Probleme. In einem Schreiben an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bitten sie deshalb um „eine einheitliche bundesrechtliche Ausnahmeregelung“. Dabei es um Emissionsvorgaben, die die Braunkohle betreffen. Der Bund arbeite mit den Ländern an einer Lösung, hatte ein Sprecher der brandenburgischen Regierung am Freitag in Potsdam gesagt.