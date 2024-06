Genthin - In Genthin ist Bürgermeister Matthias Günther (parteilos) von den Bürgerinnen und Bürgern mit großer Mehrheit das Vertrauen entzogen worden. In einem Abwahlverfahren stimmten 83,4 Prozent der Stimmberechtigten für eine Abwahl des Bürgermeisters, wie aus dem vorläufigen Ergebnis hervorgeht. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,4 Prozent. Vor zwei Jahren war ein Abwahlverfahren zunächst gescheitert. Parteien im Stadtrat werfen Günther unter anderem Überforderung im Amt vor. Die Menschen in Genthin waren am Sonntag neben der Europa- und Kommunalwahl auch zur Abstimmung über die Zukunft von Bürgermeister Günther aufgerufen. Günther hatte vor seiner Abwahl in einem offenen Brief dauerhafte Behinderungen vonseiten einzelner Stadträte und Fraktionen beklagt.