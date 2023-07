Kleinmachnow - Das gesuchte Raubtier - womöglich eine Löwin - ist nach Auskunft der Polizei seit der Nacht nicht wieder gesichtet worden. Nach der Erstmeldung durch einen Zeugen habe es allerdings in der Nacht noch eine weitere Sichtung durch die Polizei gegeben, sagte eine Sprecherin der Behörde am Donnerstag. Zuvor hatte der Bürgermeister von Kleinmachnow, Michael Grubert, noch gesagt, es habe nach der ersten Meldung keine weitere Sichtung gegeben. Die Suche laufe noch auf Hochtouren, betonte der Rathauschef am Donnerstagnachmittag. Seit der Nacht sucht die Polizei nach einem entlaufenen Wildtier südlich von Berlin bei Kleinmachnow. Die Polizei geht davon aus, dass es sich wahrscheinlich um eine Löwin handelt.