Lingen - Auch nach dem Abschalten des Atomkraftwerks in Lingen will die örtliche Anti-Atombürgerinitiative ihren Einsatz gegen die Kernkraftwirtschaft fortsetzen. Es sei widersinnig, dass in der Brennelementefabrik in Lingen künftig mit russischer Beteiligung Kernbrennstäbe für osteuropäische Atomkraftwerke hergestellt werden sollen, sagte Alexander Vent vom Bündnis Atomkraftgegner_innen im Emsland (AgiEL) am Freitag. Vom niedersächsischen Umwelt- und Energieminister Christian Meyer (Grüne) erwarte er, dass er sich gemeinsam mit der Bundesregierung gegen das französisch-russische Atomprojekt einsetze.

„Das Thema ist hier in Lingen noch lange nicht durch“, sagte Vent. Es sei eine Fehlannahme zu denken, jetzt sei Schluss mit Atomenergie in Lingen. Der in einem Castorlager gesammelte Atommüll aus dem Kernkraftwerk Lingen befinde sich noch auf dem Kraftwerksgelände. „Da sind bis jetzt schon über 50 Castoren eingelagert mit hoch radioaktivem Abfall.“ In dem Atomkraftwerk seien auch noch etliche Brennelemente, die so weit abkühlen müssten, dass sie in Castorbehälter verpackt werden können.

Wegen der verzögerten Endlagersuche in Deutschland könnte es bis zum Jahr 2100 dauern, bis der letzte Castor mit hoch radioaktivem Müll aus Lingen verschwunden sein werde. „Das sind noch mindestens zwei Generationen, die sich mit diesem Problem befassen müssen“, sagte Vent.

Für Samstag haben Bürgerinitiativen zu einem Demonstrationszug zwischen Brennelementefabrik und Kernkraftwerk aufgerufen. Dazu werden rund 500 Teilnehmer und Teilnehmerinnen erwartet. Am Samstag soll das Atomkraftwerk Emsland endgültig abgeschaltet werden.