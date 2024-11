Unbekannte verschaffen sich Zutritt zu einem Firmengelände in Erfurt. Dann stehlen sie mehrere Tonnen Buntmetall. Was ist bekannt?

Buntmetall im Wert von 150.000 Euro in Erfurt gestohlen

Erfurt - Unbekannte haben in Erfurt mehrere Tonnen Buntmetall im Wert von rund 150.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Täter am Sonntagabend in das Gelände einer Recyclingfirma ein und öffneten gewaltsam eine Lagerhallentür. Dort verluden sie das Metall vermutlich mit einem Gabelstapler auf einem Lkw und flüchteten. Der Sachschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und nahm Ermittlungen auf.