Weimar - Eine besondere Prozession ist am Donnerstag durch Weimar gezogen. Mit bunten, teils selbst entworfenen Kostümen, Masken, Laternen und Plakaten sind die Teilnehmer der „Bauhaus-Parade“ vom Campus der Bauhaus-Universität in Richtung des „Haus am Horn“ gelaufen, wie eine Sprecherin der Universität sagte. Demnach seien 250 bis 300 Menschen unterwegs gewesen.

Die Parade ist ein Höhepunkt der Bauhaus-Wochen, die noch bis zum 10. September laufen. Sie sollen an die erste große Leistungsschau des in Weimar gegründeten Staatlichen Bauhauses vor 100 Jahren erinnern.

Vom 15. August bis zum 30. September 1923 zeigten die Bauhäusler in einer ersten großen Ausstellung die Ergebnisse ihres Schaffens seit der Gründung der Kunst- und Designschule 1919 in Weimar. Teil der Ausstellung war auch das Musterhaus Am Horn. Das nach den Idealvorstellungen der Bauhäusler entworfene und eingerichtete Einfamilienhaus gehört heute zur Klassik Stiftung Weimar und kann besichtigt werden.