Potsdam - Das „Bündnis für Brandenburg“ aus Politik, Wirtschaft und Bürgerschaft hat seinen Aufruf gegen Rechtsextremismus und für ein weltoffenes Land erneuert. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) rief am Freitag in Potsdam vor der Unterzeichnung des Appells zu einem neuen Schulterschluss auf: „Jede und jeder muss seinen Beitrag dazu leisten, unsere freiheitliche Gesellschaft gegen demokratiefeindliche Kräfte, gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit zu verteidigen.“ Dabei müsse jeder geschützt werden. Das Bündnis war 2015 gegründet worden und setzt - auch angesichts des Ukraine-Kriegs - auf eine Willkommenskultur, die sich an Migranten und Geflüchtete richtet.

„Wir wollen ein vielfältiges, weltoffenes und demokratisches Brandenburg für alle Menschen, ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung“, heißt es in dem Aufruf. „Wir werden unseren wirtschaftlichen Aufschwung nur fortsetzen können, wenn Menschen aus Deutschland, Europa und anderen Teilen der Welt nach Brandenburg kommen, um hier zu arbeiten und zu leben. (...) Wir setzen uns für eine Willkommenskultur ein, die in Unternehmen, Behörden, Kultur- und Bildungseinrichtungen, in den Brandenburger Vereinen und damit in der ganzen Breite unserer Gesellschaft gelebt wird. Wir stellen uns jeder Form von Gewalt, Hass, Ausgrenzung und Extremismus entgegen!“

Mit dem Aufruf wollen die Akteure im Jahr vor der nächsten Landtagswahl auch ein Signal setzen und auf jüngste Entwicklungen reagieren. Zwei Lehrer aus Burg im Spreewald hatten in einem Brandbrief rechtsextremistische Vorfälle öffentlich gemacht, nach Anfeindungen verlassen sie nun aber die Schule.

Brandenburgs CDU-Landtagsfraktionschef Jan Redmann kritisierte die Neuauflage des Bündnisses als unzureichend. „Unterhaken gegen Rechts ist zu wenig, denn die Menschen haben ganz reale Probleme und ganz reale Kritikpunkte an der Politik, auch an der Landespolitik“, sagte Redmann der Deutschen Presse-Agentur. „Ich nehme wahr, dass viele Menschen die Sorge umtreibt, dass die kommenden Jahre wirtschaftlich magere Jahre sein könnten.“ Es gehe um konkrete Lösungen.