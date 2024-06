Cottbus - Ein Bündnis gegen Rechts in der Lausitz hat nach dem Wahlsieg der AfD bei den Europa- und Kommunalwahlen weiteren Protest angekündigt. „Das Abschneiden der AfD – gerade im Landkreis Spree-Neiße – ist extrem gefährlich für unser Zusammenleben“, sagte die Sprecherin des Bündnisses „#unteilbar - Südbrandenburg“, Pauline Freund, am Montag. „Wir werden uns ihnen weiter entgegenstellen, denn wir wissen: Demokratischer Protest wirkt.“

Die demokratischen Parteien seien jetzt gerade in der Lausitz gefordert. „Statt Forderungen der AfD zu übernehmen, muss die Brandmauer stehen“, so Freund. In dreieinhalb Monaten wird in Brandenburg ein neues Landesparlament gewählt.

Bei der Kommunalwahl am Sonntag erzielte die AfD im Landkreis Spree-Neiße ihr stärkstes Ergebnis in Brandenburg. Die Partei bekam 38,2 Prozent der Wählerstimmen und legte im Vergleich zu 2019 um fast zwölf Prozentpunkte zu. Im Kreis Oberspreewald-Lausitz kam die AfD auf 31,8 Prozent - ein Plus von 12,1 Punkten. Auch in Cottbus legte die Partei zu. Der Landesverband der AfD in Brandenburg wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft.