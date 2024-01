Hannover - Wegen der angespannten Hochwasserlage in Niedersachsen sind Hubschrauber der Bundeswehr weiterhin in Bereitschaft. Dabei geht es um insgesamt zehn Maschinen vom Heer, der Marine und Luftwaffe, die sich auf mehrere Standorte im Bundesland verteilen, wie das Landeskommando Niedersachsen am Dienstag auf Anfrage mitteilte. Bislang sei kein Hubschrauber zum Einsatz gekommen. Sollte ein Einsatz notwendig sein, könnten die Hubschrauber beispielsweise bei Evakuierungen und dem Transport von schweren Sandsäcken unterstützen. In einem dieser großen Säcke können den Angaben zufolge bis zu 1,5 Tonnen Sand transportiert werden.