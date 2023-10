Merseburg - Das Umweltbundesamt hat in Merseburg ein nationales Zentrum für Umwelt- und Naturschutzinformationen eröffnet. Bis Ende 2024 sollen dort 25 Beschäftigte ihre Arbeit aufnehmen, wie das Bundesamt am Dienstag mitteilte. Derzeit seien es elf. Aufgabe des Zentrums ist demnach der Aufbau des Internetportals umwelt.info, das künftig alle relevanten Informationen zum Umwelt- und Naturschutz in Deutschland bündeln und besser zugänglich machen soll. Das Umweltbundesamt will damit nach den Worten seiner Vizepräsidentin Lilian Busse „etwas zum ökologischen und digitalen Wandel in einer ehemaligen Braunkohleregion beitragen“. Hauptsitz des Umweltbundesamtes ist Dessau-Roßlau.