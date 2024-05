Berlin - Gleich fünf Spieler vom deutschen Meister Berlin Volleys stehen im Aufgebot der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft für die diesjährige Teilnahme an der Nations League. Neben Ruben Schott, Tobias Krick und Johannes Tille berief Bundestrainer Michal Winiarski mit Florian Krage und Moritz Reichert auch zwei Neuzugänge der Berliner. Den Kader gab der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Montag bekannt.

Beim ersten Nations-League-Auftritt der DVV-Auswahl in Brasilien von Mittwoch an fehlen Schott, Krick und Tille allerdings. Ihnen wurde nach dem Playoff-Finale in der Bundesliga gegen Friedrichshafen, das über die volle Distanz von fünf Matches ging, noch eine Erholungspause eingeräumt. Sie greifen erst in der zweiten Woche ein, wenn das deutsche Team ab 4. Juni in Japan zu Gast ist.

Zu den sieben Gruppengegnern der DVV-Auswahl in der Nations League zählen Brasilien, Italien und Kuba. Die Spiele dienen dem deutschen Team auch als Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Paris ab 26. Juli.