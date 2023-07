Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch in einer Pressekonferenz.

Gotha/Weimar - Der Vorsitzende des Deutschen Trachtenverbands, Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch, wünscht sich eine Auseinandersetzung mit der Geschichte der Tracht im Nationalsozialismus. Der Verband habe es noch nicht geschafft, dieses schwierige Erbe aufzuarbeiten, sagte Kreuch (SPD) im Interview mit der in Weimar erscheinenden Mitteldeutschen Kirchenzeitung „Glaube+Heimat“. Eine Aufarbeitung dieses Kapitels sei aber dringend geboten.

„Gerade heute, angesichts nationalistischer Strömungen in Europa, muss diese schreckliche Vergangenheit benannt und aufgearbeitet werden. Da sind wir als Bundestrachtenverband gefordert.“ Alleine könne der Verband dies aber nicht leisten. Daher suche er nach Partnern, die bei der Aufarbeitung helfen können, so Kreuch.

In dem Interview sagte Kreuch, er sehe durchaus die Gefahr einer schleichenden Übernahme der Trachtenvereine durch Menschen mit rechter Gesinnung. Derzeit sei dies aber noch nicht erkennbar. „Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sensibilisieren und die Vereinsführungen diesbezüglich zu informieren und zu schulen.“

In Gotha beginnt am Donnerstag das nach Veranstalterangaben größte Trachten- und Folklorefestival „Europeade“. Die Stadt erwartet rund 5000 Teilnehmer aus ganz Europa. Kreuch zufolge gibt es in Thüringen derzeit 80 Trachtenvereine und 30 Regionen mit unterschiedlichen Trachten.