Trauben einer Weißweinsorte hängen an einem Rebstock.

Berlin - Um die Winzer vor sinkenden Weinpreisen zu schützen, soll die Ausweitung der Anbaufläche in Deutschland auf jährlich 0,3 Prozent begrenzt bleiben. Der Bundestag beschloss am Donnerstagabend die Verlängerung einer entsprechenden Regelung bis zum Jahr 2026. Allerdings ist hierfür auch noch die Zustimmung des Bundesrats nötig. Schon seit 2016 bleibt Deutschland unter den Vorgaben der EU, die eine Vergrößerung der nationalen Rebfläche um 1,0 Prozent pro Jahr ermöglichen würde. Derzeit wird Wein in Deutschland auf einer Fläche von gut 100.000 Hektar angebaut. Die größten der insgesamt 13 Weinbaugebiete sind Rheinhessen und die Pfalz.