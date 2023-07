Ein Wechselstromzähler zeigt den aktuellen Zählerstand in einem Haushalt an.

Berlin - Dem Bundestag wird am Wochenende der Strom abgedreht. Grund dafür seien „notwendige und seit langem geplante handwerkliche Arbeiten“, teilte ein Sprecher der Parlamentsverwaltung am Donnerstag mit, ohne weitere Details zu nennen. Dem Vernehmen nach wird zwischen Freitagmittag und Montagmittag in den einzelnen Parlamentsgebäuden zu unterschiedlichen Zeiten vorübergehend der Strom abgestellt. Die Arbeit der Abgeordneten und der Fraktionen dürfte dadurch allerdings kaum beeinträchtigt sein - nicht nur, weil Wochenende ist, sondern weil sich der Bundestag bis Anfang September in der parlamentarischen Sommerpause befindet.