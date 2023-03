Weida - Die für die Region wichtige, aber aktuell gesperrte Bundesstraße 175 durch Weida soll voraussichtlich ab Freitag nächster Woche wieder frei sein. Der Verkehr darf wegen einer darüber verlaufenden historischen Bahnbrücke im fragwürdigen Zustand seit einigen Tagen dort nicht mehr fließen. Bis dahin solle an dem Viadukt als Schutz vor möglicherweise herabfallenden Teilen ein Gerüst angebracht werden, sagte der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn (DB) für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, Martin Walden, am Freitag vor Ort in der ostthüringischen Kleinstadt. Die Straße wurde am Dienstag gesperrt. Zuvor waren Schäden an der Brücke festgestellt worden.

Ministerpräsident Bodo Ramelow, der am Freitag ebenfalls vor Ort war, pochte darauf, dass die Bundesstraße schnellstmöglich wieder freigegeben werden sollte. „Diese Sperrung führt zu einer Verkehrskatastrophe in der ganzen Region“, sagte er. Der Verkehr könne nicht auf simple Weise umgeleitet werden. Zudem würde die Sperrung zu Lasten vieler in der Region ansässiger Betriebe gehen.

Ramelow betonte auch, dass er die Zuständigkeit für die Brücke beim Bund sehe. Das Bauwerk sei über Jahrzehnte hinweg nicht gepflegt worden. Konkret ist die Bahn Eigentümerin der Infrastruktur. Einem aktuellen Gutachten der Bahn zufolge soll das Viadukt derart desolat sein, dass es wohl nicht erhalten werden kann. Das Gutachten liege der Denkmalschutzbehörde vor, hieß es seitens der Bahn. Seit mehr als 40 Jahren fahren demnach keine Züge mehr über die Brücke.

Das 1884 erbaute Viadukt Oschütztal ist bei der Europäischen Route der Industriekultur gelistet.