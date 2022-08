Bundesstraße 83 wird am Sonntag freigegeben

Pegestorf - Nach mehrjähriger Sperrung wird die Bundesstraße 83 bei Pegestorf (Landkreis Holzminden) am Sonntag wieder freigegeben. Die Bauarbeiten seien abgeschlossen, teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (LSV) am Montag mit. Die Straße war wegen drohender Felsabstürze seit Mai 2018 auf einem wenige Kilometer langen Teilstück zwischen den Ortschaften Brevörde und Pegestorf gesperrt. Es gab eine Umleitung.

Seit über einem Jahr wurde die Straße nun saniert. In dieser Zeit wurde die 70 Meter hohe und 1,5 Kilometer lange Steilwand entlang der Straße am Weserufer abgesichert. Unter anderem wurden 3300 Anker und 225.000 Liter Mörtel verbaut. Das werde die Steilwand für die nächsten Jahrzehnte sichern, sagte der Präsident der Landesbehörde, Eric Oehlmann.

„Für den Landkreis Holzminden sind das erlösende Nachrichten, eine der wichtigsten Verkehrsstrecken in der Region ist wieder befahrbar“, sagte Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU). Die Hangsicherung sei eines der komplexesten Bauvorhaben in Niedersachsen, auch wegen der Lage in einem Naturschutzgebiet.

Zunächst wird auf der Strecke Tempo 50 gelten. Wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine können den Angaben zufolge noch fehlende Leitplanken durch das beauftragte Unternehmen derzeit nicht geliefert werden. Der Auftrag wird neu ausgeschrieben; die Leitplanken werden zu einem späteren Zeitpunkt montiert. Dazu soll die Straße laut LSV noch einmal halbseitig gesperrt werden.